Lazio, Raspadori stuzzica Sarri: i possibili incastri con il Taty
RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio è ormai alle porte e Maurizio Sarri attende trepidante l'arrivo di rinforzi. In attacco sarà preso un nuovo centravanti tra gennaio e giugno, il cui arrivo, però, resta legato al futuro di Valentin Castellanos, considerato cedibile dalla Lazio, che valuterebbe attentamente eventuali offerte.
Oltre a Oyarzabal della Real Sociedad, fortemente voluto da Mau, ma attualmente irraggiungibile, il tecnico apprezza molto Raspadori, che rischia già di lasciare l'Atletico Madrid pochi mesi dopo il suo arrivo. Secondo il Corriere dello Sport, per arrivare all'ex Napoli servirebbe un incastro di diversi fattori, a cominciare dalla partenza del Taty.
Il club dovrà fare i conti con i soldi risparmiati grazie all'eventuale addio dell'argentino, 2.2 milioni, e con quelli percepiti attualmente da Raspadori all'Atletico, poco meno di 4 milioni. L'acquisto a titolo definitivo attualmente non è contemplabile e sembra che l'unica formula percorribile sia un eventuale prestito fino a giugno.