Lazio, esodo biancoceleste a Parma: si va verso il sold out
RASSEGNA STAMPA - Il popolo biancoceleste prepara l'esodo a Parma. Sono già 3.385 i tifosi laziali pronti a viaggiare al seguito della squadra di Sarri e, con soli 115 biglietti rimasti su 3.500 disponibili, il settore ospiti del Tardini si avvia verso il tutto esaurito.
Si tratterebbe del quinto sold out esterno di questa stagione, una chiara testimonianza dell'amore e del sostegno incondizionati che i tifosi della Lazio non mancano di dimostrare alla squadra in ogni occasione. Come rivelato dal Corriere dello Sport, sono già 17.840 i supporters che hanno seguito la squadra nelle sette trasferte di quest'anno, senza contare l'ottava mancata, quella contro il Pisa vietata poche ore prima, per la quale i laziali avevano già acquistato quasi 6.000 biglietti.
Dopo i sold out fatti registrare nei settori ospiti di Como, Sassuolo, Genoa e Atalanta, quindi, anche sabato al Tardini la fetta di stadio riservata al tifo laziale sarà completamente piena. In un momento così delicato della stagione, il popolo biancoceleste si stringerà attorno agli uomini di Sarri, provando a spingerli verso il successo.