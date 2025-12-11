Lazio, urgenza rinnovi: il punto su Romagnoli, Basic e Marusic

Senza un'iniezione di capitale da parte di Lotito, gli adeguamenti salariali devono essere distribuiti negli anni ma non tutti hanno accettato

RASSEGNA STAMPA - Il mercato a saldo zero (non ancora confermato) comporterà il poter acquistare solo in seguito alle cessioni, ma nella situazione attuale della Lazio le eventuali entrate potrebbero essere reinvestite solo dopo giugno per far spazio anche ai rinnovi. Come scrive il Messaggero, non esistono deroghe: gli adeguamenti salariali sono bloccati e i prolungamenti devono essere distribuiti su più anni. È il caso di Romagnoli, che potrebbe firmare un contratto lungo senza aumento immediato.

Ma non tutti accettano questo compromesso: ad esempio, a Basic è stato proposto il rinnovo agli stessi 1,6 milioni, ma è stato rifiutato; Marusic, che si aspettava un ritocco già un anno fa, ora chiede un altro triennale per chiudere la carriera a Formello. In estate la società valutava Gaaei dell’Ajax come possibile sostituto, ma ora Sarri spinge per trattenere il montenegrino.

Sul fronte operativo, l’unica soluzione rapida sarebbe un’iniezione di capitale da parte di Lotito, che potrebbe riportare il “costo del lavoro allargato” all’80% e sbloccare il mercato di gennaio, oltre ai rinnovi più urgenti. Sarri è stato chiaro: "Servono i prolungamenti, a meno che la società non abbia 100 milioni per un sostituto in ogni ruolo".