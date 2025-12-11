Dazn, ecco il nuovo abbonamento "Pass Giornata": i dettagli
La piattaforma ha lanciato una nuova tipologia di abbonamento pensata per chi vuole acquistare una singola giornata di campionato
11.12.2025 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Nuova iniziativa lanciata da Dazn che ha deciso di mettere a disposizione degli utenti un nuovo abbonamento.
Il “Pass Giornata” è pensato per permettere agli utenti di scegliere una singola giornata di campionato ed è riservato a chi ha un abbonamento Goal o MyClub Pass attivo.
Con questo abbonamento, quindi, si potrà acquistare un’intera giornata di Serie A e seguire tutti i match compresi i pre e post partita, le zone goal e i programmi di approfondimento di Dazn.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide