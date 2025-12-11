Minala e le polemiche sull'età: come sono andate davvero le cose

L'ex calciatore della Lazio ha parlato a La Gazzetta dello Sport e ha fatto riferimento anche alle numerose polemiche in merito alla sua età anagrafica

Joseph Minala attualmente gioca a Malta, ma c'è stato un tempo in cui ha calcato i campi della Serie A dopo aver fatto della "Primavera più forte della storia della Lazio". La sua carriera ha preso un'altra piega quando sono cominciate a circolare voci errate sulla sua età. Joseph è nato il 24 agosto 1996, dunque attualmente ha 29 anni, ma nel 2017 - dopo aver debuttato in A con la Lazio - si iniziò a pensare che avesse mentito sulla sua data di nascita e che in realtà avesse 42 anni.

Minala ha raccontato a La Gazzetta dello Sport quei momenti difficili: "Mi hanno massacrato, distrutto, umiliato. Il bello è che non ero uno sconosciuto. Fu un attacco mirato, ma ho una mia idea. La voce fu messa in giro da qualcuno che prima teneva a me, che mi seguiva. In Senegal, un sito, poi oscurato, inventò la notizia secondo cui io avessi 42 anni. La gente iniziò a fare fotomontaggi, a prendermi in giro. Nessuno lo sa, ma in quel periodo fui anche minacciato e ricattato da persone che mi avevano aiutato. Io ero solo e indifeso, nessuno mi ha protetto".

Inevitabili, dopo le polemiche, i test sull'età. Minala ci si è ovviamente sottoposto e, come ovviamente già sapeva, hanno dimostrato che è nato nel 1996 e che, anzi, dimostra persino "un anno in meno".