Lazio, spunta (ancora) il nome di Samardzic: Sarri ora lo accoglierebbe
RASSEGNA STAMPA - Caccia alla mezzala di qualità. È uno degli obiettivi della Lazio per il prossimo mercato: Sarri vorrebbe un centrocampista con caratteristiche in questo momento mancano in rosa.
Come riportato da Il Messaggero, in estate, prima del blocco, il tecnico aveva studiato Karetsas del Genk, che ormai appare irraggiungibile; sembra essere troppo ancora troppo acerbo, invece, Berti del Cesena. In lista ci sono anche Ilic del Torino, Fabbian del Bologna e Watson in scadenza a giugno con il Kilmarnock.
Il Comandante però, secondo quanto scrive lo stesso quotidiano, accoglierebbe immediatamente Lazar Samardzic, che all'Atalanta ha pochissimo spazio. Già in passato Lotito lo aveva trattato, senza mai chiudere l'affare. Ora nella Lazio avrebbe posto.