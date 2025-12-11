Lazio, tutti insieme a Parma! L'appuntamento del tifo organizzato
Il tifo organizzato, ai microfoni di Radio Laziale, ha dato appuntamento a tutti i tifosi che partiranno per la trasferta
11.12.2025 15:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Il tifo organizzato si sta preparando per la trasferta di Parma, ennesima partita che la Lazio di Maurizio Sarri giocherà con un enorme seguito di tifosi biancocelesti.
APPUNTAMENTO - Il settore ospiti del Tardini è ormai prossimo al sold out e per rivivere le trasferte di un tempo, con lo stesso romanticismo e la stessa compattezza, ai microfoni di Radio Laziale gli esponenti del tifo organizzato hanno dato appuntamento a tutti coloro i quali partiranno per la città emiliana, alle ore 9.30 presso l'Autogrill di Fiano Romano.
"A chi vuole noi stiamo dando appuntamento per quello che abbiamo fatto anche lo scorso anno sempre a Parma,, carovana direzione Parma alle ore 9.30 all'Autogrill di Fiano Romano".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.