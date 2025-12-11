Lazio, Sardo in uscita dal Monza: quattro squadre su di lui

Jacopo Sardo, ex centrocampista della Lazio Primavera, sarebbe in procinto di lasciare il Monza nella finestra di gennaio

Lazio, ti ricordi di Jacopo Sardo? Il promettente centrocampista della Primavera biancoceleste, che non si è lasciato nel migliore dei modi con la società, dopo un'esperienza nella terza serie tedesca con il Saarbrucken, ora si trova in forza al Monza in Serie B.

NON C'E SPAZIO PER SARDO - Nella squadra brianzola, allenata dal tecnico Paolo Bianco, il classe 2005 non sta riuscendo, però, a trovare lo spazio che sperava. Nonostante le sue indubbie qualità fisiche e tecniche, in questa stagione non è mai sceso in campo, neanche un minuto, perdendo anche la titolarità che aveva con la selezione U-20 della Nazionale italiana.

QUATTRO CLUB SU SARDO - Per questo motivo, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Sardo avrebbe iniziato a guardarsi intorno, cercando una nuova destinazione per poter ritrovare minutaggio e rilanciarsi dopo un anno e mezzo difficile. Tra le squadre che si sarebbero fatte avanti, palesando un certo interesse per il prestito del calciatore ci sarebbero Sudtirol, Virtus Entella, Juve Stabia e Pescara.