Lazio, l'Europa sarebbe un miracolo! Il commento di Agostinelli

Andrea Agostinelli ha parlato della crescita fatta dalla Lazio, proiettandosi alla prossima sfida in casa del Parma.

Ospite ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli ha parlato in vista del match tra Parma e Lazio, soffermandosi, più in generale, sulla crescita fatta dalla squadra di Sarri. Queste le sue parole:

“La mia sensazione è che la Lazio squadra creda di poter tornare in Europa. Le difficoltà sono state molte e le prestazioni sono in continua crescita. L’arma in più per avere stimoli importanti sono queste. Loro lo sanno che ci sono 5-6 rose superiori, poi però quando vedono che riescono a giocarsela alla pari con tutte aumento le motivazioni. Poi la mancanza di qualità o il rendimento offensivo determinano, ma c’è maggiore fiducia di prima. Una cosa è chiara, se la Lazio arrivasse in Europa League avrebbe fatto un miracolo".

"La Lazio se va concentrata a Parma fa bene. Bisogna stare attenti a questo Ondrejka. Giocatore pericoloso se ha degli spazi, poi ci sono da attenzionare Pellegrino e Bernabè, che è un regista che alla Lazio farebbe comodo".

"Provstgaard con Romagnoli? In una coppa di difesa, l’ideale è sempre avere il centrale di destra di piede destro e viceversa l’altro. Certo se poi hai due mancini fortissimi va bene lo stesso, ma il tecnico cerca sempre la complementarietà. Poi, nel caso specifico, il ragionamento che fa Sarri è sulle caratteristiche dei giocatori. Patric è più simile a Gila, sono entrambi giocatore rapidi. Il resto lo farà la condizione e la settimana di lavoro a Formello. Ad un tecnico gli si chiede sempre tutto, risultati, giovani da crescere, anziani da rivalutare”.