Lorenzo Federici racconta: "Ho realizzato delle scarpe color 'Lazio' per Haaland"

Lorenz.OG, nome d'arte di Lorenzo Federici, è l'autore della collezione ispirata alle divise vintage della Lazio realizzata in collaborazione con Beams e Umbro. Nell'intervista rilasciata in esclusiva a Lalaziosiamonoi.it, il designer ha raccontato come il suo lavoro nel mondo del calcio non si sia limitato solo all'abbigliamento, ma anche alla realizzazione di scarpini da calcio e sneakers in colorazioni uniche per calciatori di fama mondiale.

In particolare, Lorenzo ha rivelato di aver realizzato, insieme a Nike, delle Air Max 95s per Erling Braut Haaland centravanti del Manchester City, in una colorazione speciale: un sfumaura di azzurro da lui ribattezzata 'Lazio'.

"Nel mio lavoro di designer ho lavorato su alcuni scarpini da calcio, principalmente per Nike. Ho anche collaborato con Nike per creare sneakers per Erling Haaland e Marcus Rashford. Nel 2023 Nike mi ha invitato a creare alcune scarpe per Haaland e Rashford secondo il mio design, perché lavoro sulle sneakers e poi applico le mie colorazioni personali. Uno di queste l’ho chiamata “Lazio” perché è semplicemente una sfumatura di azzurro cielo. L’ho realizzato per Erling Haaland e in effetti sulla scatola Nike c’è scritta la colorazione con la dicitura “Lazio”. Non è arrivato a Erling Haaland, ma ero felice perché, per approvarlo, Nike doveva dare il via libera e lo hanno fatto, forse senza notare che l’avevo scritto lì. Ma è davvero figo che Haaland abbia il paio di scarpe con la colorazione Lazio".