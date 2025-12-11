Inter, Acerbi e Calhanoglu ko: l'esito degli esami
Gli esiti degli esami di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi a seguito degli infortuni rimediati durante la sfida tra Inter e Liverpool.
11.12.2025 18:00 di Christian Gugliotta
Durante il primo tempo della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, poi vinta 0-1 dai Reds, Cristian Chivu è stato costretto a effettuare ben due cambi a causa degli infortuni occorsi a Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi.
Il problema del turco dovrebbe essere di lieve entità e, secondo Sky Sport, non dovrebbe essere sottoposto a risonanza magnetica. Sicuramente out contro il Genoa, il regista verrà monitorato in vista della Supercoppa Italiana.
Destano, invece, più preoccupazione le condizioni di Acerbi, i cui esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Il difensore centrale dovrebbe restare fuori circa un mese.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.