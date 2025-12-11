Parma - Lazio, al Tardini sarà esodo biancoceleste: il dato

Quinto soldout stagionale in trasferta per i tifosi della Lazio che hanno riempito tutto il settore ospiti dello stadio Tardini
11.12.2025 16:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Esodo era previsto ed esodo sarà. I tifosi della Lazio sono pronti a riempire il settore ospiti del Tardini per sostenere la Lazio nella sfida contro il Parma in programma sabato 13 dicembre alle 18.00.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, sono 3.800 i biglietti venduti che hanno fatto scattare il soldout nel settore ospiti, il quinto di questa stagione.

Non solo, nel resto dello stadio altri tagliandi sono stati venduti anche ai tifosi biancocelesti non residenti nel Lazio. Insomma una presenza massiccia che si farà sentire per tutti i 90 minuti del match.

