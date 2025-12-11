La Serie A vuole aiutare la Nazionale: ecco la strategia
Mancano ancora diversi mesi ai playoff che l’Italia dovrà disputare contro l’Irlanda del Nord per provare a staccare il pass per il prossimo Mondiale ma, anche la Serie A, sta studiando un piano per “aiutare” il ct Gattuso.
Come? Anticipando almeno un big match alle 20.00 in segno di supporto alla Nazionale. Come riportato dal Corriere della Sera questo permetterebbe al ct di ottenere qualche ora utile in più con i propri giocatori e, allo stesso tempo, darebbe a Dazn la possibilità di arricchire il post partita con un studio e approfondimenti.
Una soluzione da prendere in considerazione al contrario dell’ipotesi di spostare tutto il 30° turno a causa della sovrapposizione con Coppa Italia e impegni europei.
