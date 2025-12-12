Tra Messi e Ronaldo c'è... Nuno Tavares! In America è una star
Nuno Tavares ha conquistato una parte dell'America. Il terzino della Lazio è il più cercato nel 2025 in uno stato americano sul sito fbref.com, tra i più utilizzati dagli appassionati.
Nel resoconto pubblicato sui social dominano Messi e Ronaldo, che i tifosi hanno guardato sulla piattaforma più di ogni altro giocatore nell'ultimo anno. Con loro però spunta anche il portoghese (oltre all'eccezione di Salah), che è stato ricercatissimo nello stato del Maine.
Non ci sono spiegazioni sul perché tutti in quella specifica parte del paese abbiano cercato Nuno Tavares, ma la curiosità ha scatenato i social e tutti i tifosi, sia italiani che americani. Di seguito la mappa completa.
