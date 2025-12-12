Calciomercato Lazio | La Liga piomba su Gila: c'è il Villarreal
RASSEGNA STAMPA - Non è affatto scontata la permanenza alla Lazio di Mario Gila, a partire già dal prossimo mercato. La sua situazione contrattuale, che lo vede in scadenza a giugno 2027 e con un ingaggio più basso rispetto al suo livello, lo rende appetibile per diverse squadre.
Come riportato da La Repubblica, su tutte ci sarebbe la Liga: lo spagnolo sarebbe finito nel mirino del Villarreal. Attualmente la formazione di Marcelino è terza in campionato (in Champions League però è penultima, ha appena perso contro il Copenhagen), per questo a gennaio cercherà rinforzi per blindare quella posizione.
Su Gila, inoltre, resta sempre l'interesse dell'Inter. La Lazio, dal canto suo, proverà fino all'ultimo a strappare il rinnovo di contratto, soprattutto per evitare di perderlo a zero. In caso di cessione, invece, il 50% della cifra dovrà andare al Real Madrid.