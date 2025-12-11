Parma, Cuesta in conferenza stampa prima della Lazio: i dettagli
Si avvicina Parma - Lazio, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A e che andrà in scena sabato 13 dicembre alle ore 18.
11.12.2025 23:00
Dopo la vittoria contro il Pisa, la squadra di Cuesta ospiterà i biancocelesti di Sarri, che nell'ultimo weekend hanno pareggiato in casa contro il Bologna.
Alla vigilia (domani, venerdì 12 dicembre), il tecnico dei gialloblù interverrà alle 12:45 in conferenza stampa per presentare la partita direttamente dalla sala stampa del Mutti Training Center2
