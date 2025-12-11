Coppa d’Africa, Dele-Bashiru convocato dalla Nigeria: la lista

11.12.2025 21:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Coppa d’Africa, Dele-Bashiru convocato dalla Nigeria: la lista
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct della Nigeria Eric Chelle ha diramato la sua lista dei convocati per la Coppa d'Africa che si disputerà in Marocco a partire dal prossimo 21 dicembre.

Nell'elenco è presente anche il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru, che partirà con la sua Nazionale dopo la gara di sabato contro il Parma.

Di seguito tutti i nomi.