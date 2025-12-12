Calciomercato Lazio | Torna di moda Loftus-Cheek: la richiesta di Sarri

Ambizioni importanti che fanno impietrire Lotito. Così scrive l'edizione odierna de Il Messaggero: Sarri ha fatto un'altra richiesta alla società sul mercato. Per il centrocampo, infatti, è tornato di moda il nome di Loftus-Cheek del Milan. 
12.12.2025 08:00 di Andrea Castellano
I rossoneri hanno solo una competizione da giocare dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia proprio contro la Lazio; hanno bisogno di sfoltire la rosa, a partire proprio dall'inglese. Fin qui Allegri l'ha utilizzato per 478 minuti in campionato e 237 in Coppa.

Proprio all'Olimpico si è riabbracciato con il Comandante, suo ex allenatore ai tempi del Chelsea. Per il club biancoceleste, però, resta un affare complesso, soprattutto a livello di ingaggio. Per pensare a un innesto di livello, come scrive lo stesso quotidiano, va ceduto Guendouzi. 

