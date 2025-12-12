Lazio, Sarri apre alla cessione di Guendouzi. Ma a una condizione
RASSEGNA STAMPA - Il sacrificio di Guendouzi. Per pensare a un acquisto di livello, la Lazio è praticamente obbligata a cedere un big. Non basterebbero le uscite di Belahyane e Dele-Bashiru, bisogna lasciar partire il francese (ingaggio da 2,2 milioni di euro).
Come riportato da Il Messaggero, Sarri non ha intenzione di porre il veto sul suo addio solo se sarà sostituito degnamente con un centrocampista più adatto al suo gioco. Da qui i nomi di Loftus-Cheek, Zielinski, Fabbian e Ilic, non i prospetti Watson e Berti.
Sull'ex Marsiglia è forte l'interesse del Sunderland, come aveva svelato anche lo stesso allenatore Le Bris. A gennaio potrebbe esserci l'affondo da parte dei Black Cats: Mau potrebbe salutare Guendo, ma prima vuole avere un giocatore pronto a sostituirlo.