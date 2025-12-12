Lazio, Mandas apre al ritorno in patria: lo vuole l'Olympiacos
RASSEGNA STAMPA - A gennaio può concretizzarsi l'addio di Mandas. Il greco continua a non giocare nella Lazio: l'unica presenza gli è stata concessa in Coppa Italia agli ottavi di finale contro il Milan. Il titolare è Provedel, che da quest'estate si è ripreso il suo posto anche grazie al ritorno di Sarri in panchina.
Per questo il classe 2001 potrebbe lasciare la Capitale il prossimo mese. Resta da capire la formula, se a titolo definitivo o in prestito. Come riportato da La Repubblica, intanto Mandas avrebbe aperto al possibile ritorno in patria.
Su di lui è forte l'interesse dell'Olympiacos, club molto ricco del proprietario Evangelos Marinakis, lo stesso del Nottingham Forest. Manca l'accordo con la Lazio, ma è una pista da tenere d'occhio per il futuro.