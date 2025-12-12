Milan, Loftus-Cheek in bilico: a gennaio può partire. Il punto
Il Milan si prepara a salutare Loftus-Cheek. È uno dei possibili partenti a gennaio, come scrive Il Corriere dello Sport. Sta riflettendo sul futuro, vorrebbe giocare di più per non perdere la possibilità di andare al Mondiale con l'Inghilterra.
12.12.2025 10:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il suo entourage si sta muovendo per cercare una nuova sistemazione, ha già chiesto sia a squadre tedesche che inglesi così da fare più minuti nella seconda parte di stagione.
Su di lui c'è da sempre l'interesse di Maurizio Sarri, che sogna finalmente di portarlo alla Lazio. Sarebbe quasi impossibile, però, riuscire a farlo sbarcare nella Capitale a gennaio, soprattutto per l'ingaggio molto elevato.
