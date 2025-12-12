Lazio, per i big niente sconti: ma i costi di rivendita pesano

La società dovrà valutare, in caso di cessione di un big a gennaio, anche i costi di rivendita: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Sarà gennaio lo spartiacque della stagione e anche del futuro della Lazio. Oltre a capire entro quali parametri la società potrà muoversi per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri bisognerà fare i conti anche con una eventuale cessione dei big.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport in caso di cessione di giocatori importanti i conti andranno fatti anche con le percentuali da riconoscere ai vecchi club.

Ad esempio Guendouzi, che ha richieste in Premier, è stato acquistato per 13 milioni più 5 di bonus ma il Marsiglia ha il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Così come il New York City ha il 15% sulla rivendita di Castellanos, pagato 15 milioni più un massimo di 4 bonus. E ancora anche il Midtjylland ha il 12.5% di percentuale sulla rivendita di Isaksen, pagato 12 milioni più un massimo di 4 di bonus e spicca anche il 35% dell’Arsenal su Tavares.

Lotito ha promesso che non indebolirà la Lazio ma non potrà non valutare offerte convenienti se dovessero arrivare. Guendouzi e il Taty hanno offerte dalla Premier, in estate la Lazio ha rifiutato alcune offerte per Isaksen. Di fatto il nodo principale è legato a Tavares. Su di lui sono arrivati sondaggi dagli Emirati Arabi ma superano di poco i 5 milioni con la Lazio che ne ha spesi esattamente 5 per acquistarlo contando appunto il 35% da dare all’Arsenal.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.