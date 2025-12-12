Lazio, intrigo con il Milan: c'entrano Loftus-Cheek e Fabbian

Intrigo a centrocampo. Sarri sogna Loftus-Cheek, in uscita dal Milan. I rossoneri lo vorrebbero sostituire con Fabbian del Bologna, da mesi un obiettivo della Lazio.
12.12.2025 12:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Intrigo a centrocampo. Sarri sogna Loftus-Cheek, in uscita dal Milan. I rossoneri lo vorrebbero sostituire con Fabbian del Bologna, da mesi un obiettivo della Lazio. Le due strade sono strettamente collegate, come riportato da Il Corriere dello Sport.

L'inglese vuole lasciare i rossoneri per trovare più spazio e sperare nel Mondiale, il suo entourage sta già cercando nuove soluzioni in Germania e in Inghilterra. Sarri ci ha già lavorato al Chelsea e ora lo prenderebbe di corsa, ma per la società biancoceleste è quasi impossibile per costi.

Un altro obiettivo è Fabbian: il Bologna potrebbe lasciarlo partire di fronte all'offerta giusta, il Milan affonderebbe il colpo in caso di cessione proprio di Loftus-Cheek. L'anno scorso e in estate la Lazio aveva chiesto informazioni per l'italiano, poi il blocco del mercato ha fermato tutto. A gennaio tutto può cambiare.

