Lazio, a Parma sarà una formazione 'Made in Italy'

Contro la squadra di Cuesta saranno ben sei i giocatori italiani in campo: quattro di loro, tra l'altro, sono romani
12.12.2025 12:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, a Parma sarà una formazione 'Made in Italy'

RASSEGNA STAMPA - Sarà una Lazio per più del 50% Made in Italy. Al Tardini contro il Parma mister Sarri schiererà una formazione con ben 6 giocatori su 11 italiani, una vera e propria rarità nel calcio moderno.

Non solo, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la seconda particolarità che salta all’occhio è che quattro di loro sono romani: Cataldi, Pellegrini, Cancellieri e Romagnoli.

Una Lazio all’italiana insomma che, contro il Parma, proverà a invertire un trend decisamente negativo in trasferta con un solo successo lontano dall'Olimpico da inizio stagione.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide