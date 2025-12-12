Lazio, a Parma sarà una formazione 'Made in Italy'
RASSEGNA STAMPA - Sarà una Lazio per più del 50% Made in Italy. Al Tardini contro il Parma mister Sarri schiererà una formazione con ben 6 giocatori su 11 italiani, una vera e propria rarità nel calcio moderno.
Non solo, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la seconda particolarità che salta all’occhio è che quattro di loro sono romani: Cataldi, Pellegrini, Cancellieri e Romagnoli.
Una Lazio all’italiana insomma che, contro il Parma, proverà a invertire un trend decisamente negativo in trasferta con un solo successo lontano dall'Olimpico da inizio stagione.
