Lazio, numeri impietosi in attacco: così male solo dieci anni fa
Castellanos, Dia e Noslin come Djordjevic e Matri. Dopo dieci anni, la Lazio si ritrova in difficoltà in attacco. Come successo nella stagione 2015/16, i centravanti hanno segnato in sole 3 delle prime 14 giornate di campionato.
12.12.2025 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è il peggior rendimento degli attaccanti del club nell'ultimo secolo di Serie A. Dal 1930 a oggi il reparto offensivo aveva segnato in almeno la metà delle gare giocate.
A Parma, il Taty e compagni hanno la possibilità di sbloccarsi di nuovo e di ritrovare le due vittorie di fila che in Italia mancano da febbraio, contro Cagliari e Monza.
