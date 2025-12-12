Parma, Cuesta: "Rispetto la Lazio, da Sarri ho imparato molto"

Alla vigilia di Parma - Lazio, il tecnico dei crociati Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita.

Alla vigilia di Parma - Lazio, il tecnico dei crociati Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita. Di seguito le sue parole.

"Il nostro focus è essere mentalizzati sull'importanza della partita. Vogliamo consolidare quanto fatto. Per quello bisogna fare in modo di fare punti. Lazio? Ho avuto l'opportunità di imparare molto da Sarri, un allenatore con un'identità chiara e precisa, vincente in molte realtà. Affrontiamo la partita con umiltà e la massima volontà di portarla dove vogliamo. Bernabé? Tutti gli stessi disponibili. Conde non sarà convocato. Troilo torna dalla squalifica. Speriamo che torni Circati, gli altri rimangono nei loro percorsi di riabilitazione. La formazione la vedremo domani. Per me la continuità sta più nei principi, in quello sta la consistenza, il modulo è solo un come. Ma cosa vogliamo in partita lo facciamo ogni giorno".

"Vinciamo anche in casa! Ci sono partite che vinci e perdi, vogliamo avere una serata di gioia con i nostri tifosi, sappiamo che dobbiamo lavorare tantissimo contro un avversario di qualità. Abbiamo fatto punti con il Milan e con l'Atalanta. Il nostro focus è fare una grande prestazione per ottenere il risultato. Oristanio? Gli ho parlato con assoluta onestà. A volte devi fare cose che non ti piacciono, devi fare ciò che senti che è giusto per il collettivo, che a volte non è quello che desideri. Abbiamo un gruppo sano e consapevole di ciò che vogliamo, che dobbiamo lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. Allo stesso modo Oristanio è stato coerente, sa che quello che ho fatto è legato a un aspetto collettivo, ha capito e non ci sono problemi. A me dispiace ma devo fare ciò che sento sia giusto per la squadra".

"Ondjreka? È in un percorso dove è stato tanto senza giocare una partita ufficiale. Adesso dobbiamo avere quella continuità che gli permetta di essere sempre più incisivo nella nostra squadra, ci teniamo tanto e siamo convinti ci darà molto. Può giocare insieme con Oristanio, sono giocatori che hanno caratteristiche diverse. Uno ha capacità di ricevere tra le linee e uno nell'uno contro uno. Entrambi hanno similitudini e ci devono dare tantissimo. Lazio? Non c'è timore ma rispetto. Rispetto un avversario di livello ma anche noi abbiamo qualità soprattutto quando siamo consapevoli e abbiamo i tifosi che ci supportano. La Lazio ha una continuità molto chiara. Mi aspetta una squadra che palleggia e con rotazioni e inserimenti, oltre a giocatori di qualità sulle zone esterne. La Lazio è quello che mi aspetto, noi proveremo a portare la partita dove vogliamo".

"Estevez? Possiamo giocare a cinque anche con lui, abbiamo flessibilità. Domani la scelta sarà fatta in funzione rispetto a quanto vedrò in allenamento e in base a ciò che penso sia giusto per la partita. Il modulo lo vedremo domani. Noi cerchiamo continuità nella prestazione e nei principi, che siano ogni volta più consolidati".