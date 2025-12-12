Serie A, classifica marcatori aggiornata: derby di Milano in testa

12.12.2025 11:20 di  Simone Locusta   vedi letture
Serie A, classifica marcatori aggiornata: derby di Milano in testa

La testa della classifica marcatori parla milanese. Più o meno. Lautaro Martinez si conferma in vetta con il gol contro il Como, ma è stato raggiunto dal rivale cittadino Christian Pulisic, stella statunitense che ha ribaltato con il suo ingresso la sfida contro il Torino.

Una doppietta che fa raggiungere all'americano quota 7 reti, a parimerito con l'argentino. Tutti gli altri inseguono.

Ecco di seguito la classifica marcatori aggiornata:

L. Martinez 7

C. Pulisic 7

R. Orsolini 6

H. Calhanoglu 6

N. Paz 5

R. Leao 5

F. Bonazzoli 5

K. De Bruyne 4

M. Pellegrino 4

S. Castro 4

D. Berardi 4

M. Soulé 4

A. Bonny 4

Z. Anguissa 4

G. Simeone 4

R. Mandragora 4

A. Pinamonti 4

J. Vardy 4

K. Davis 4

M. Thuram 4

R. Hojlund 4

K. Yildiz 4

M. Cancellieri 3

L. Ostigard 3

G. Borrelli 3

S. Esposito 3

A. Douvikas 3

C. Adams 3

N. Zaniolo 3

M. Zaccagni 3

G. Scamacca 3

M. Nzola 3

D. Neres 3

Giovane 3

J. Odgaard 3

A. Dovbyk 2

G. Orban 2

L. Pellegrini 2

C. De Ketelaere 2

M. Felici 2

A. Bernabé 2

N. Krstovic 2

A. Laurienté 2

A. Saelemaekers 2

V. Castellanos 2

S. Serdar 2

M. Kempf 2

S. Moreo 2

M. Guendouzi 2

L. Colombo 2

M. Kean 2

D. Vlahovic 2

M. Berisha 2

A. Belotti 2

F. Baschirotto 2

F. Terracciano 2

T. Pobega 2

S. Pavlovic 2

S. McTominay 2

K. N’Dri 2

N. Cambiaghi 2

K. Sulemana 2

F. Dimarco 2

M. Thorsby 2

A. Lookman 2

Wesley 2

A. Bernabé 2

A. Gudmunsson 2

F. Kostic 2

G. Isaksen 2

L. Coulibaly 2

J. Addai 2

R. Belghali 2

R. Malinosvkyi 2

N. Vlasic 2

J. Lucumi 1

V. Adzic 1

L. Banda 1

A. Atta 1

B. Norton-Cuffy 1

S. Posch 1

D. Zapata 1

R. Piccoli 1

N. Lang 1

T. Dallinga 1

A. Bastoni 1

P. Dybala 1

A. Rabiot 1

Z. Celik 1

B. Cristante 1

A. Bernede 1

F. Bernanrdeschi 1

M. Vojvoda 1

A. Martin 1

J. Miranda 1

H. Meister 1

A. Benedyczak 1

N. Matic 1

S. Beukema 1

M. Payero 1

C. Augusto 1

S. Coco 1

F. Camarda 1

Vitinha 1

S. Idrissi 1

J. Piotrowski 1

A. Cambiaso 1

K. Thorsvedt 1

A. Moreno 1

E. Ferguson 1

I. Bravo 1

F. Folino 1

M. Baturina 1

A. Circati 1

M. Hermoso 1

W. Cheddira 1

T. Gabriel 1

J. Ramon 1

F. Conceição 1

A. Buksa 1

P. Cutrone 1

N. Barella 1

P. Zielinski 1

I. Kone 1

R. Sottil 1

J. Ekhator 1

J. David 1

T. Basic 1

B. Dia 1

S. Ricci 1

J. Cabal 1

D. Dumfries 1

C. Ekuban 1

D. Cataldi 1

C. Ngonge 1

C. Volpato 1

M. Ellertsson1

A. Fadera 1

Y. Fofana 1

B. Gilmour 1

P. Sucic 1

T. Muharemovic 1

J. Cuadrado 1

E. Holm 1

Z. Athekame 1

L. Samardzic 1

E. Delprato 1

G. Gaetano 1

T. Noslin 1

J. Karlstrom 1

R. Höjlund 1

A. Sanabria 1

O. Kossonou 1

L. Kelly 1

F. Pio Esposito 1

R. Loftus-Cheek 1

I. Koné 1

L. Lucca 1

M. Perrone 1

S. Luperto 1

Y. Mina 1

L. Modric 1

M. Pasalic 1

Lorran 1

L. Ranieri 1

R. Gosens 1

R. Gagliardini 1

G. Scalvini 1

G. Maripan 1

L. Spinazzola 1

T. Kristensen 1

I. Toure 1

M. Brescianini 1

C. Kabasele 1

K. Thuram 1

F. Vázquez 1

N. Zalewski 1

M. De Luca 1

N. Moro 1

E. Iannoni 1

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.