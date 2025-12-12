Bologna, Bernardeschi come Signori: il dato in Europa
12.12.2025 13:30 di Simone Locusta
Il Bologna batte il Celta Vigo in Europa League e si lancia verso una ormai probabile qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il protagonista indiscusso della serata è stato Federico Bernardeschi, autore di una doppietta fondamentale e storica.
Infatti, come riportato da Opta, la sua doppia marcatura di ieri sera rimanda al 1999, l'ultima volta in cui un calciatore ha realizzato una marcatura multipla per i rossoblù in Europa.
Il calciatore in questione era Giuseppe Signori, ex bomber di Bologna e Lazio. Due calciatori diversi, ma che a loro modo sono entrati nella storia del club emiliano.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.