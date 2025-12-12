Serie A, inizia la quindicesima giornata: il programma
Torna la Serie A. Questa sera scenderanno in campo Lecce e Pisa i uno scontro da piena lotta salvezza.
12.12.2025 13:00 di Simone Locusta
Archiviata la settimana di coppe europee, la Serie A è pronta a tornare. Roma e Bologna hanno espugnato le trasferte in Scozia e Spagna, la Fiorentina è tornata a vincere in casa contro la Dinamo Kiev.
In Champions League, l'Inter è caduta negli ultimi minuti contro il Liverpool, mentre Juventus e Atalanta hanno battuto rispettivamente Pafos e Chelsea.
Oggi torna in campo la Serie A e lo fa con un match da scontro salvezza: il Pisa di Gilardino se la vedrà contro il Lecce di Di Francesco in Salento. Entrambe vorranno riscattarsi dalle sconfitte contro Parma e Cremonese per dare un chiaro messaggio alle competitors.
LECCE - PISA (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.