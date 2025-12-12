Lazio, Castellanos tra gol mancanti e possibile addio: si gioca tutto
RASSEGNA STAMPA - Ancora il Taty al centro dell'attacco. La titolarità al Tardini sa quasi di ultima chiamata, come scrive Il Messaggero. Lo scorso anno, contro il Parma, aveva segnato un gol inutile ai fini del risultato, sfruttando un errore di Suzuki e Valeri.
L'ultimo gol 'da punti' per Castellanos risale allo scorso 3 febbraio, contro il Cagliari. Tranne la Roma, ogni squadra della parte sinistra della classifica ha almeno un centravanti più prolifico dell'argentino, che non segna da settembre.
Ora gli serve un gol per la rinascita, anche perché sul mercato è finito tra i sacrificabili. Con l'offerta giusta, a gennaio rischia di partire. Sarri ha messo nel mirino Raspadori, che da tempo crede che sia l'attaccante ideale. Il Taty si gioca tutto, a partire da Parma.