Lazio, obiettivo invertire il trend in trasferta: i numeri
RASSEGNA STAMPA - Poco più di 24 ore e la Lazio scenderà in campo a Parma in un match che per tanti motivi è un crocevia importate nella stagione dei biancocelesti chiamati a invertire il trend in trasferta.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport l’ultimo successo fuori casa risale allo scorso 29 settembre a Marassi contro il Genoa che di fatto è l’unica vittoria dei biancocelesti lontano dalle mura amiche dell’Olimpico.
Non solo, i tre gol messi a segno contro il Genoa sono di fatto gli unici tre seganti dalla squadra di Sarri in trasferta, nessuno ha segnato meno dei biancocelesti che detengono questo ‘primato’ con il Verona. Poco meglio hanno fatto Fiorentina e Pisa (4).
La Lazio non segna in trasferta da quattro match consecutivi ed è per questo che già dalla sfida di sabato la squadra di Sarri proverà a invertire la rotta. In palio c’è anche un traguardo molto importante: ovvero la vittoria numero 1.100 in Serie A.
