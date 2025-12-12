Roma, Gasperini: "Non possiamo stare fermi sul mercato..."
Dopo la vittoria in Europa League contro il Celtic, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa, proiettandosi sul prossimo mercato di gennaio.
Dopo la vittoria in Europa League contro il Celtic, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa, proiettandosi sul prossimo mercato di gennaio. Di seguito le sue parole.
"Mercato? Siamo al 10 dicembre, dobbiamo giocare tante partite ancora. I conti si fanno a fine dicembre o gennaio: indipendentemente, la stagione ha dimostrato qualcosa".
"Il mercato di gennaio sarà importante per noi: non possiamo stare fermi, serve migliorarsi altrimenti perdiamo occasioni. Del mercato ho parlato già, poi magari lo rifarò a gennaio. Il focus ora è alle gare, non sul altre distrazioni che potrebbero essere negative per i ragazzi".
