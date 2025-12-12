Parma, parla Keita: gli inizi e gli obiettivi. Poi c'è la Lazio...

A pochi giorni dalla gara contro la Lazio, il centrocampista del Parma Mandela Keita si è raccontato in occasione del nuovo progetto del club "Gialloblu Youth Reporters". Di seguito le sue parole.

“A centrocampo c’è tanta pressione, e a me piace molto. Mi piace aiutare attacco e difesa, posso controllare il campo e il gioco e a me piace molto. Giocavo anche da punta, a nove o dieci anni. Facevo tanti gol, ma ora non più. Speriamo di farli quest’anno. Sono molto felice e orgoglioso, mi sento anche fortunato perché tanti giocatori non hanno le stesse chance che io ho avuto. Prendo la cosa con fiducia e con i piedi per terra, perché bisogna sempre lavorare”.

“L'esordio al Tardini? Ho giocato contro l’Udinese, e ho preso subito rosso. La prima partita al Parma non è stata una bella partita, dopo venti minuti ho fatto due falli e subito rosso, la prima non è stata bella. Dopo molto meglio. In campo io sono molto tranquillo perché tutti fanno errori. Anche i più forti fanno errori, quindi quando li faccio io sono tranquillo. La squadra mi aiuta e mi dice di riprovare”.