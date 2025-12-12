Lazio, destinazione Parma: la partenza dei biancocelesti - VD
Squadra e staff in partenza per Parma in vista della sfida in programma sabato 13 dicembre alle 18.00
12.12.2025 17:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Poco meno di 24 ore al match del Tardini tra Parma e Lazio, in programma sabato 13 dicembre alle 18.00. Una sfida importantissima per la squadra di Sarri che vuole tornare a vincere dopo il pari dell'Olimpico contro il Bologna.
Intanto squadra e staff sono partiti alla volta di Parma come testimonia il video postato dalla società sui social.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide