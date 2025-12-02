Lazio, un ex amatissimo torna a Formello: di chi si tratta
Sono diversi i calciatori che dopo aver terminato la parentesi alla Lazio tornano per fare un saluto
02.12.2025 11:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Keita Balde torna a Formello. No, non è una notizia di mercato, ma la realtà dei fatti. Come documentato dall'attaccante del Monza e dalla Lazio stessa, l'ex gioiellino biancoceleste si trova questa mattina al campo Mirko Fersini, dove solo fino a pochi mesi fa giocava suo fratello Mahamadou. Di seguito la foto postata da Keita.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.