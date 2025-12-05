Lazio, Mandas ringrazia i tifosi: il post social - FOTO
Christos Mandas ha ringraziato i tifosi biancocelesti per il sostegno durante la sfida tra Lazio e Milan, che ha visto il suo debutto stagionale.
05.12.2025 16:15 di Christian Gugliotta
Serata speciale per Christos Mandas che, in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Milan, ha compiuto il suo esordio stagionale con la Lazio, coronato con un clean sheet.
All'indomani della sfida vinta dai biancocelesti, il portiere ha pubblicato un post sul proprio account Instagram, nel quale ha ringraziato i tifosi per il sostegno mostrato alla squadra. Questa la didascalia:
"Una bella serata nella nostra casa. Grazie per il vostro sostegno.. @official_sslazio".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.