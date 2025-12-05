Lazio, Basic è il nuovo acquisto: il commento di Dalla Palma

Alberto Dalla Palma ha commentato ai microfoni di Radio Laziale la vittoria della Lazio di Sarri contro il Milan in Coppa Italia

"Vedere il Milan andarsene a testa bassa è stata una bella soddisfazione. Tra le due partite avrei scelto quella che mi dava speranza di fare un cammino in Coppa Italia. Questo passaggio ha un peso specifico molto alto, a febbraio ci sarà un quarto di finale secco a Bologna, nei novanta minuti la Lazio se la gioca. Ieri sera i biancocelesti hanno eliminato la finalista dello scorso anno e la capolista del campionato. Il Milan è una squadra granitica che si affida alle giocate del singolo. Sono uscito dall'Olimpico convinto che Sarri abbia fatto un tipo di lavoro sull'organizzazione difensiva, che oggi è digrande livello. Non sarà divertente come vedere tre o quattro gol, ma credo che fare clean sheet significa che se gli attaccanti si sbloccano ci si può divertire"

"La conferma di Basic è una delle notizie più belle della partita di ieri. Si è trasformato completamente, è un nuovo acquisto. Ieri è stato tra i migliori, credo che se Sarri decidesse di continuare con la Lazio a giugno porrà la condizione di rinnovare il contratto a Basic. Mandas ha fatto una bella prestazione, bisogna capire se vale la pena tenerlo e renderlo il portiere dei prossimi 4/5 anni, oppure cederlo e farci una plusvalenza. Dipenderà anche dalle offerta".