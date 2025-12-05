Lazio, Marelli sta con Sarri: la sua nuova proposta sul Var

Luca Marelli torna sulla proposta di Sarri. Dopo quanto accaduto in Milan - Lazio, il tecnico biancoceleste ha proposto di spostare il monitor del Var al lato opposto del campo.

Luca Marelli torna sulla proposta di Sarri. Dopo quanto accaduto in Milan - Lazio, il tecnico biancoceleste ha proposto di spostare il monitor del Var al lato opposto del campo. Ai microfoni di Radio Sportiva, il commentatore tecnico arbitrale di Dazn ha spiegato il suo pensiero a riguardo. Di seguito le sue parole.

"Se è fattibile? Un'idea che a me piace molto. In Germania è già così, in gran parte dei campi. Il quarto ufficiale per esempio non ha nessun ruolo durante l''On-field review'. Posso dirvi che questa proposta c'è già sul tavolo della Lega. Il fatto è che ci sono alcuni stadi nei quali sistemare il monitor nel lato opposto sarebbe un problema".

"Come al Sinigaglia, per esempio, dove c'è poco spazio. Il punto poi non è l'idea in sé, che è molto buona, ma anche il costo che comporta. Bisogna vedere come farlo a livello tecnico. Anche se considerando che il calcio muove miliardi di euro, la spesa penso sia il minore dei problemi".