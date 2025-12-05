Bologna, Castro ammira Immobile: le sue parole
05.12.2025 10:45 di Christian Gugliotta
Il finale di gara di Bologna - Parma di Coppa Italia ha visto il ritorno in campo di Ciro Immobile dopo diversi mesi di stop. L'ex centravanti della Lazio è entrato all'80' per provare a risolvere la sfida bloccata sull'1-1, poi vinta dai rossoblù grazie alla rete di Santiago Castro.
Intervenuto al fianco di Ciro ai microfoni di SportMediaset dopo il fischio finale, l'attaccante argentino ha speso parole di apprezzamento per Immobile, sottolineando tutta la sua gioia nel giocare insieme a lui.
"Da piccolo in Argentina guardavo Immobile segnare. È una grande soddisfazione giocare con lui. È bello avere in squadra gente con una grande carriera come Ciro o Bernardeschi. Io non so ancora nulla su come sia il calcio".
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.