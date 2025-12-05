Lazio | Sarri su Luis Alberto e Milinkovic: stipendi e futuro
Nel corso della conferenza stampa post-gara di Lazio-Milan, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa anche di Luis Alberto e Milinkovic, presenti allo stadio rispettivamente nella prima e nella seconda sfida contro il Milan. Ecco, dunque, le parole del tecnico biancoceleste:
Sabato c'era Luis Alberto allo stadio, stasera c'era Milinkovic. Ci ha pensato a fargli uno squillo?
"Credo si stiano abituando a stipendi che qui non possono prendere. Fa piacere che due ragazzi siano così legati al gruppo e a questi colori. Ho visto una foto con l'esultanza di Sergio al gol, è bello. Ora loro viaggiano su situazioni economiche difficilmente proponibili. Uno ci farebbe comodo per qualità tecniche e di assist, l'altro ha sempre fatto doppia-doppia. Ci farebbero comodo tutti e due".