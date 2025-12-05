Lazio, Sarri spera nel recupero di Cataldi: la situazione
RASSEGNA STAMPA - Archiviata la Coppa Italia con il bel successo maturato all’Olimpico contro il Milan la Lazio guarda già ai prossimi impegni. La squadra di Sarri domenica sarà impegnata in una sfida tutt’altro che semplice contro il Bologna di Italiano e poi andrà a Parma per il successivo turno di campionato.
Due sfide molto importanti per i biancocelesti e per mister Sarri che spera di recuperare almeno Cataldi per una delle due gare. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Cataldi si è fermato nella gara contro il Lecce riportando una lesione di basso grado al polpaccio destro.
Il regista sta proseguendo il protocollo riabilitativo e nei prossimi giorni potrebbe svolgere un provino in campo per testare il muscolo. Difficile la convocazione contro il Bologna ma forse potrebbe farcela per Parma.
Prosegue al meglio anche il percorso di Rovella che tornerà in campo a gennaio dopo l’operazione per la pubalgia.
