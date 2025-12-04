MOVIOLA | Lazio - Milan, Guida attento quando serve: gli episodi decisivi
Vola ai quarti di Coppa Italia la Lazio con la torsione vincente di Zaccagni che stende il Milan. Prova positiva anche per Marco Guida al suo 29° incrocio con i biancocelesti. Il bilancio con il fischietto della sezione di Torre Annunziata si aggiorna così a 10 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. Personalità e buon senso nelle valutazioni potenzialmente decisive del match, nonostante qualche scelta opinabile in entrambe le frazioni di gioco. A seguire, gli episodi disciplinari decisivi della gara.
PRIMO TEMPO
2’ - In netto ritardo l’entrata di Pavlovic su Guendouzi che in anticipo sposta la sfera: punizione per la Lazio e giallo inevitabile per il rossonero, il primo della gara.
8’ - Accelerazione di Zaccagni che viene sbilanciato in modo piuttosto evidente da Tomori: per Guida non c’è nulla, proteste biancocelesti.
45' - Un minuto di recupero.
SECONDO TEMPO
49' - Intervento deciso di Gila su Estupinan sulla corsia di sinistra, Guida è lì vicino e giudica non fallosa l'entrata (nonostante un iniziale momento di empasse avesse indotto a pensare il contrario).
61' - Pestone di Saelemaekers su Zaccagni, l'arbitro inizialmente concede il vantaggio ai biancocelesti per poi tornare sui suoi passi e indicare il calcio di punizione: proteste dei rossoneri, ma scelta sensata in quanto la Lazio aveva perso metri nonostante il possesso.
85' - Prodezza di Noslin che scarta e semina De Winter in accelerazione. L'ex Genoa ricorre alle cattive: ammonizione automatica.
87' - Dubbi sul calcio di punizione concesso al Milan per l'intervento di Pedro su Ricci che sembrava in realtà sul pallone.
90' - Concessi 5 minuti di recupero.