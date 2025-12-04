Coppa Italia, Lazio ai quarti: il record dei biancocelesti
I biancocelesti approdano ai quarti di finale di Coppa Italia per la 16ª edizione della competizione: solo la Juve come la Lazio
04.12.2025 23:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Quarti di finale conquistati. La Lazio vince all'Olimpico e cinque giorni dopo la gara di San Siro batte il Milan di Allegri grazie a un colpo di testa perfetto del capitano Mattia Zaccagni.
Ai quarti la squadra di Sarri sfiderà il Bologna ma, nel mentre, si gode un risultato straordinario.
Come riportato da Opta, infatti, la Lazio ha superato gli ottavi di finale in ognuna delle ultime 15 edizioni di Coppa Italia (dal 2011/12); nel periodo, solo la Juventus ha superato questa fase della competizione altrettante volte.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide