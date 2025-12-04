Lazio, Mandas in conferenza: "Futuro? Non voglio creare problemi"

Mandas ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria col Milan in Coppa Italia. Le sue parole sul momento e sul futuro alla Lazio

Mandas è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria della Lazio sul Milan. Il portiere si è soffermato anche sul futuro, queste le sue dichiarazioni: "Che momento è per me? Io sono sempre pronto per aiutare la squadra, quando il mister e la squadra hanno bisogno di me io sono sempre pronto. Oggi è stata una bella partita, sono molto contento di essere tornato titolare oggi. È stato molto importante per me”.

“Per me questo gruppo, in questa stagione, è molto unito e ci aiutiamo tutti. La fiducia nei compagni e il modo di lavorare sono la nostra forza. Siamo un bel gruppo anche con il mister. Questo è l’importante, solo così possiamo andare avanti”.

“Penso che siamo più compatti, più pronti rispetto alla partita della settimana scorsa. Abbiamo visto in aula video cosa abbiamo sbagliato, ma diciamo che anche la settimana scorsa abbiamo fatto una buona gara”.

“Futuro? Io non ho parlato con la società per il mercato o per trovare spazio in squadra. Io sono focalizzato sul mio lavoro in allenamento e aspetto il mio momento. Solo così posso migliorare, non ho ancora parlato con nessuno perché non voglio creare problemi in questo bel clima. Sono sempre pronto per aiutare la squadra, questo è l’importante”.

