Milan, Allegri in conferenza: "Brava Lazio, per noi era tosta"

Nel post partita di Lazio - Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta in Coppa Italia in conferenza stampa.

Nel post partita di Lazio - Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta in Coppa Italia in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"La partita era molto bloccata, chi segnava vinceva. È successo sabato ed è successo oggi. Abbiamo giocato anche meglio rispetto a San Siro, ma nel calcio non conta niente. Nel calcio conta chi vince, hanno vinto loro, sono stati bravi. Siamo arrabbiati, dispiaciuti, usciamo da una competizione importante. Ora giochiamo a Torino e riprendiamo il nostro cammino in camoionato".

"Come prestaizone il primo tempo si poteva giocare più velocemente tra le linee, però la Lazio ha difeso molto bene. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni, siamo stati un po' leggeri sul calcio d'angolo. Nel momento in cui abbiamo il controllo della partita abbiamo concesso troppo a loro, dobbiamo migliorare".

"Jashari era in una buona condizione, ha tenuto bene il campo. Volevo vedere anche Estupinan che da Parma non aveva più giocato. La cosa positiva è che sono tutti in una buona condizioen fisica, poi c'è dispiacere per l'eliminazione ma non dobbiamo essere depressi. Giocare contro la Lazio all'Olimpico non era semplice, lo sapevamo. Ora guardiamo avanti".

"Giocare contro la Lazio è molto difficile, ti concedono poco. A Milano abbiamo avuto l'occasioen segnando dove siamo stati molto bravi. La loro forza è la fase difensiva, è sempre più difficile creare occasioni. Oggi abbiamo avuto più chance di segnare che a San Siro. Se concedi e perdi nei dettagli, dopo vieni eliminato. La squadra ha fatto bene, se segna Leao o Loftus-Cheek la partita magari cambia. Ora però devo pensare a lunedì. Abbiamo sofferto troppo quando eravamo in controllo, dobbiamo migliorare su questo".