Lazio, Zaccagni esalta il gruppo: l'intervento a Mediaset
04.12.2025 23:20 di Christian Gugliotta
Il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo il fischio finale della gara di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Queste le sue parole:
“Siamo veramente contenti era l’obiettivo di stasera. C‘era voglia di riscatto dopo sabato, abbiamo fatto una bella partita e abbiamo lavorato di squadra. Siamo contenti".
“É un anno difficile ma noi siamo conpatti e dentro lo spogliatoio sappiamo come lavorare. Il mister ci indicherà la strada e fin quando saremo insieme le cose andranno bene”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.