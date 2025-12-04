Lazio, Castellanos verso il Milan: le parole a Mediaset
04.12.2025 20:15 di Christian Gugliotta
Valentin Castellanos è intervenuto ai microfoni di SportMediaset pochi minuti prima del fischio d'inizio della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Queste le parole del Taty:
“Sappiamo che è una gara importante, loro giocano molto bene. Noi, però, siamo con i nostri tifosi, nel nostro stadio e dobbiamo fare una buona prestazione”.
“La partita di sabato? Noi pensiamo al campo, non parlo dell’arbitro. Serve una prestazione importante e lavorare come abbiamo fatto in settimana”.
“Essere l’attaccante della Lazio è sempre un esame importante. Devo continuare con umiltà e lavoro, la fiducia di squadre mister è importante per me”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.