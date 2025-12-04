Lazio, ti giochi tutta la stagione: l'opinione di Mattei
Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare la sfida di questa sera contro il Milan, con un occhio anche alla sfida di domenica contro il Bologna e al mercato di gennaio. Di seguito le sue parole:
“La Lazio si gioca tanto tra oggi e domenica contro il Bologna: se esci stasera perdi un obiettivo, domenica devi vincere poi per rimanere ancorato in classifica. In 180′ la Lazio si gioca quasi tutta la stagione, o almeno la speranza di avere un obiettivo quest’anno".
"Una piccola plusvalenza tra due società potrebbe starci a gennaio ma alla Lazio non basterebbe, deve incassare. La Lazio in due anni ha perso prima 50 poi 30 milioni, quindi 80 totali".
"Se vendi, per esempio, Guendouzi e Isaksen, ok per il bilancio ma la squadra la indebolisci. Io per questo attendo la risposta di dicembre, ora ottimista non lo sono ma per correttezza aspetto i fatti”.