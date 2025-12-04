NEWS | Achille Costacurta e il peso di due genitori famosi
04.12.2025 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Achille Costacurta è tornato a parlare e, questa volta, lo ha fatto ai microfoni de il Corriere della Sera in cui ha parlato non solo del suo periodo difficile ma anche dei genitori, Billy Costacurta e Martina Colombari. “Mi annoiavo e volevo attirare l'attenzione. Molti si avvicinavano a me perché figlio di genitori famosi... <<< ACHILLE COSTACURTA >>>
