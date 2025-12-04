Lazio - Milan è Sarri vs Allegri: i precedenti condannano Mau

Lazio - Milan di Coppa Italia vedrà un nuovo confronto tra Sarri e Allegri. Il bilancio dei precedenti sorride al tecnico rossonero.

RASSEGNA STAMPA - La gara di Coppa Italia tra Lazio e Milan vedrà nuovamente andare in scena il confronto tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Sarrismo contro corto muso, due idee di calcio agli antipodi per i due tecnici toscani, che si affronteranno per la seconda volta in cinque giorni, dopo la gara di San Siro vinta dai rossoneri.

Nel finale di gara, appena prima del controverso On-Field Review per il tocco di mano di Pavlovic, Collu ha espulso Allegri che, a detta di molti, avrebbe condizionato la decisione finale dell'arbitro di non assegnare il penalty. In virtù di ciò, nel presentare la sfida di coppa, Sarri ha proposto di spostare le postazioni del Var dall'altra parte del campo, per concedere maggiore tranquillità all'arbitro nel processo decisionale. La risposta di Max è stata chiara: "Può essere una buona idea, ma non siamo noi a decidere. Pensiamo a giocare". Sfida a distanza per i due allenatori che, invece, sul campo ha dato spesso dato ragione al tecnico rossonero.

Come ricorda Il Messaggero, infatti, Mau ha perso ben 9 delle 14 sfide disputate in Serie A contro Allegri, ottenendo appena 3 vittorie e 2 pareggi. Max, dunque, è un po' la bestia nera per Sarri, che con nessun altro tecnico ha perso più gare di campionato.